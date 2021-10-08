ОСИ вместо КСК

Вместо КСК в Казахстане появятся ОСИ.

К июлю 2022 года в Казахстане ОСИ окончательно заменят КСК. Это новая альтернатива, при которой собственники сами следят и отвечают за свое жилье, передает zakon.kz.

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр заявил, что КСК передадут совету многоквартирных жилых домов (МЖД) все имеющиеся документы, связанные со строительством, содержанием и эксплуатацией, общего имущества объекта кондоминиума до 1 июля 2022 года. Для этого до 7 января 2021 года собственники квартир и нежилых помещений в Казахстане должны были провести собрания и выбрать объединения собственников имущества - ОСИ, или простые товарищества - ПТ. Но пандемия внесла свои коррективы, и теперь существующие КСК нужно будет реорганизовать до 1 июля 2022 года.

По данным Министерства юстиции РК, на 11 января 2021 года в Казахстане уже созданы 539 ОСИ и 593 ПТ.

ОСИ и ПТ будут работать по схеме: один дом - один орган управления - два банковских счета (текущий и сберегательный). ОСИ формируется из жильцов, проживающих в одном многоквартирном доме. Так согласно закону “О жилищных отношениях”, управлять общедомовым имуществом и представлять интересы собственников, могут только сами собственники.

При этом с момента вступления в силу Закона была произведена государственная регистрация одного КСК (в городе Петропавловске), которое на сегодня проходит процедуру добровольной ликвидации в соответствии с действующим законодательством. В этой связи Министерством юстиции в территориальные органы направлено напоминание о недопущении государственной регистрации КСК. В целом вопросы, связанные с совершенствованием жилищно-коммунальной сферы, находятся на контроле Правительства, - прокомментировал Роман Скляр.

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