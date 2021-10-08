Полицейские США застрелили кыргызстанца

Он работал дальнобойщиком. С работы его якобы уволили, не заплатив три тысячи долларов. Тогда молодой человек угнал грузовик, забаррикадировался и наехал на полицейскую машину. Полицейские открыли огонь.

В одном из округов штата Пенсильвания полицейские застрелили водителя грузовика, который на своем тягаче наехал на полицейские машины. В кыргызском сегменте соцсетей написали, что это их 27-летний соотечественник, сообщает zakon.kz.

Он работал дальнобойщиком. С работы его якобы уволили, не заплатив три тысячи долларов. Тогда молодой человек угнал грузовик и забаррикадировался в нем, передает АКИpress.

Согласно данным Посольства Кыргызстана в США, поступила информация о смерти кыргызстанца М.Н., 1993 года рождения.

По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, полученные в результате действий полиции. Посольство в оперативном порядке направило запрос в Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения обстоятельств дела. Ответ ожидается. МИД КР

Полицейские нашли его на площадке для отдыха. Но дальнобойщик завел фуру и наехал на полицейскую машину. Полицейские открыли огонь по грузовику. Водитель скончался от ранений на месте.

В дипмиссии КР заявили, что отправили запрос в Госдеп и МВД США для выяснения всех обстоятельств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!