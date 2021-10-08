Байбек: В Казахстане нет понятий "этническое меньшинство" и "диаспора"

Первый заместитель Председателя правящей партии также отметил, что сегодня каждый третий казахстанец – моложе 30 лет. Поэтому всестороняя поддержка молодежи - одно из ключевых направлений "Nur Otan" и молодежного крыла "Jas Otan".

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на площадке Международного молодежного форума "Jastar-Otanga!" в Туркестанской области высказался о движении "Менің елім - менің тілім", сообщает zakon.kz.

Как отметил Бауыржан Байбек, за 30 лет Независимости Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев создал в Казахстане уникальную модель общественного согласия и национального единства. Сохраняя преемственность курса Елбасы, Nur Otan продолжает укреплять в обществе, особенно среди молодежи, ценности взаимоуважения и равенства всех граждан.

В Казахстане нет понятий "этническое меньшинство" и "диаспора", все имеют равные права и обязанности. Это одно из важных достижений политики Елбасы. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс. Согласие и единство - это ключевые ценности нашего общества, жизненно необходимые для стабильного развития государства и улучшения жизни всех граждан. Поэтому публикации на тему якобы языкового ущемления вызывают у казахстанцев, мягко говоря, недоумение. Все мы - граждане Казахстана. И казахский язык нас объединяет. Наглядным подтверждением этому является запущенное общественниками буквально на днях движение "Менің елім - менің тілім". Его инициаторами стали такие яркие молодежные лидеры, как Яков Федоров, Марина Шаповалова, Аскер Пириев, Марина Сахарова, Алексей Лодочников и многие другие. Думаю, что данное движение показало всему обществу зрелость и ответственность молодежи за будущее нашей Родины. Nur Otan совместно с Ассамблеей народа Казахстана будет и далее развивать казахстанский патриотизм, основанный на гражданской идентичности, сохранении и развитии богатого исторического прошлого, национальной культуры и духовных традиций, - отметил он.

Первый заместитель Председателя правящей партии также отметил, что сегодня каждый третий казахстанец - моложе 30 лет. Поэтому всесторонняя поддержка молодежи - одно из ключевых направлений Nur Otan и молодежного крыла Jas Otan.

Уже сегодня по итогам выборов в Мажилис и маслихаты жасотановцы сформировали корпус из 616 молодых депутатов Nur Otan. Это стало возможным благодаря инициированной Елбасы 20%-ной молодежной квоте в предвыборных списках правящей партии. В своих политических реформах Президент страны К.К. Токаев закрепил молодежную квоту как обязательную для предвыборных списков уже всех партий. В целях системной поддержки молодежи жасотановцами после широкого публичного обсуждения также принята Программа "Жастар – Отанға!" до 2025 года, которая находится на особом контроле нашей партии, - отметил Бауыржан Байбек.

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