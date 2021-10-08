"GGG пора на пенсию": американцев удивило поведение Головкина

Странное поведение Головкина вызвало удивление в США

Американцев удивило поведение Геннадия Головкина. Они предрекают ему поражение в поединке с Муратой, сообщает zakon.kz.

Как передает сайт Sports.kz, авторитетный американский эксперт в области профи бокса Киран Малвэйни, бывший корреспондент телевизионного канала HBO, а ныне соведущий подкаста Showtime Boxing, высказал свое мнение о продолжительных паузах между боями Геннадия Головкина и его ближайшем будущем..

Странно видеть Головкина в таком бездействии. Раньше он дрался как минимум трижды в год. Я не знаю, что происходит. Кажется, что он почти забыт. Поединок с Муратой — это опасный бой, который казахстанец может проиграть. В последнее время, по мне, он не слишком хорошо выглядел. Скоро может наступить пенсия, - считает эксперт из США.

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