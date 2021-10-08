Тугжанов посетил ЗКО в рамках Послания главы государства

В рамках поездки заместитель премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.

Сегодня, 8 октября, в рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана, делегация во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника "Uniserv Medical Center", где оказывается полный спектр медицинских услуг.

Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центра внешкольной работы "Шабыт", открытого в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что глава государства в своем Послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.

Также делегация посетила объекты, открытые в рамках программы социального предпринимательства. В частности, "Центр протезирования и ортопедии" и Центр социальной поддержки "Тең қоғам", где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.

В рамках поездки заместитель премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.

Е. Тугжанов поручил усилить уровень вакцинации против COVID-19, а также принять все необходимые меры для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Заместитель премьер-министра отметил позитивную работу руководства области по решению социальных вопросов и дал ряд конкретных поручений акимату области.

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