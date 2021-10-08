У карагандинки вор похитил металлический гараж

Металлический гараж похитил вор у карагандинки.

В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратилась 90-летняя жительница города. Она сообщила, что неизвестный похитил ее металлический гараж, передает zakon.kz.

На сайте Polisia.kz сообщается, что в гараже у пенсионерки находились три колеса и строительные материалы. Выяснилось, гараж располагался рядом с многоэтажным домом.

В темное время суток некий злоумышленник с помощью манипулятора погрузил гараж на грузовой транспорт и скрылся. Об этом свидетельствовали следы от протекторов шин, оставленные на месте преступления. 5 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 30-летнего мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство – металлический гараж – изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража“. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге. В ходе досудебного расследования была установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению. сообщают полицейские.

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