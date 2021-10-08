Мажилисмены обсудили вопросы стабилизации цен на сельхозпродукцию

Мажилисмены ознакомились с работой крупнейшего в Казахстане оптово-распределительного центра "Global City".

Развитие оптово-распределительных центров как одного из механизмов стабилизации цен на сельхозпродукцию обсудили депутаты Мажилиса в ходе выездного заседания Комитета по аграрным вопросам в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Мажилисмены ознакомились с работой крупнейшего в Казахстане оптово-распределительного центра "Global City", а также посетили ряд крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием и заготовкой сельхозпродукции.

Проект оптово-распределительного центра "Global City" ТОО "Альфарух" возведен в рамках госпрограмм "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Он связывает потоки сельхозпродукции по линии "Север-Юг" за счет прямых поставок и продажи без посредников товаров оптом и в розницу по ценам ниже рыночных. В реализацию масштабного проекта вложено около 24 миллиарда тенге. Проект позволил создать порядка 5 тысяч новых рабочих мест.

Депутаты Мажилиса совместно с сельхозтоваропроизводителями и представителями центральных и местных госорганов обсудили вопросы развития оптово-распределительных центров в целом, преимущества торгово-логистической инфраструктуры, а также возможности использования ее потенциала всеми участниками агропродовольственного рынка.

Как отметил Председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Ерлан Барлыбаев, закрытие государственных границ, введение запрета и ограничений на вывоз отдельных товаров, разрыв производственно-сбытовых цепочек, снижение покупательной способности повлияли на обеспечение казахстанцев социально-значимыми продуктами питания. Кроме того, к удорожанию продукции привели также низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры, дефицит складских мощностей, высокие затраты, связанные с хранением и реализацией продукции сельского хозяйства.

Создание оптово-распределительных центров позволит аграриям снизить себестоимость продукции, уменьшить количество посредников между фермерами и конечными покупателями, наладить сбыт своей продукции, а государству - стабилизировать цены на сельхозпродукцию в период межсезонья, решить вопросы замещения импортной сельхозпродукции, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, - подчеркнул Ерлан Барлыбаев.

О положительных аспектах реализации проекта рассказал и вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, заявив, что консолидация крупных партий продукции на оптово-распределительном центре и распределение ее напрямую по магазинам торговых сетей даст ритейлерам возможность осуществлять закуп отечественной продукции без лишних звеньев при товародвижении. Это создаст условия развития цивилизованных форматов розничной торговли, включая "магазины у дома".

Кроме того, по мнению вице-министра, в условиях договоренностей в рамках ЕАЭС это позволит отечественным торговым сетям буквально за 2-3 года нарастить финансовый потенциал и исключить возможность торговой экспансии со стороны соседних стран.

Высокая стоимость данной инфраструктуры и долгие сроки окупаемости (не менее 10 лет) не позволяют частному сектору ее создать самостоятельно. Проект позволит резидентам оптово-распределительного центра получить существенно большую отдачу от производства и повысить рентабельность, поскольку без капитальных вложений с их стороны они получат продукт с более высокой добавленной стоимостью, - заявил Ержан Казанбаев, подчеркнув, что именно поэтому государство принимает непосредственное участие в создании данной инфраструктуры. - Это важная государственная задача, так как без прозрачных каналов сбыта невозможно успешно развить производство, - уточнил он.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства Женис Осербай сообщил об открытии в текущем году еще 4 оптово-распределительных центров хранения с общим объемом 76,5 тыс. тонн в селе Шенгельды Алматинской области, селе Мичурино и городе Аксу Павлодарской области, в городе Шу Жамбылской области. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в 2022-2024 гг. дополнительно 10 таких центров в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской и Алматинской областях.

В целом участниками заседания было отмечено, что механизм взаимодействия фермеров с оптово-распределительными центрами создаст условия для увеличения объемов производства сельхозпродукции, уменьшит звенья посреднической цепи, предоставит перспективу для экспорта отечественной сельхозпродукции, будет способствовать созданию новых рабочих мест и позволит решить вопросы, связанные со стабилизацией цен на продовольственные товары.

Итоги обсуждения подвел председатель профильного Комитета Мажилиса Ерлан Барлыбаев, отметив, что депутатский корпус всегда открыт к диалогу для оказания содействия в решении проблемных вопросов развития отрасли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!