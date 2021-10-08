Двенадцатилетняя девочка погибла в Алматы, выбежав на дорогу

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Фонари не горели, водитель поздно заметил ребенка.
Трагедия произошла в алматинском мкр. "Нурлытау", сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Skoda Rapid двигался в северном направлении по улице Сапарлы жол. Со слов водителя, ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованной у дороги машины.
Водитель затормозил, попытался свернуть, но слишком поздно, и машина, почти на полном ходу, сбила 12-летнюю девочку.
Ее отбросило на несколько метров. Водитель вызвал скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.
На месте работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции. Назначены соответствующие экспертизы.
Необходимо отметить, что фонари на этом участке улицы не работают.
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