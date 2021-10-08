"Барыс" обыграл еще одну звездную российскую команду

3:0. "Барыс" обыгрывает "СКА", и поднимается на шестое место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками.

"Барыс" одерживает вторую подряд победу в домашней серии чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.

8 октября в гости приехали армейцы из Санкт-Петербурга, третья команда в Западной конференции. "Барыс" начал матч уверенно, первый период остался за хозяевами льда – 2:0. Казахстанские хоккеисты дважды реализовывали большинство. Шайбы забили Мэттью Фрэттин и Никита Михайлис.

Во втором периоде ничего существенного не произошло, голов забито не было. Такой же невыразительный третий период завершился тем, что игрок "Барыса" Олле Альсинг забил шайбу в пустые ворота за минуту до финального свистка.

Итог – 3:0, "Барыс" обыгрывает "СКА" и поднимается на шестое место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками.

В календарном плане у "Барыса" игра еще с одним лидером КХЛ – "Ак Барсом" из Казани, которая пройдет 10 октября в Нур-Султане.

Куандык Шынасилов

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