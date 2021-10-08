"Буревестник" начал с поражения клубный чемпионат Азии

Упорная игра в пяти партиях закончилась победой иракских волейболистов.

В Таиланде завершился первый игровой день азиатского клубного первенства по волейболу среди мужчин, передает zakon.kz.

Игровую программу дня на местной арене "Терминал 21" закрывали две команды - казахстанский "Буревестник" и "Соут Гас Клаб" из Ирака. Упорная игра в пяти партиях закончилась победой иракских волейболистов - 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 23:25, 15:13).

Куандык Шынасилов

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