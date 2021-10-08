Грабитель напал на женщину с девочкой в Нур-Султане

Напал днем, не обращая внимания на прохожих.

Полицейские задержали преступника "по горячим следам", сообщает zakon.kz.

Первая попытка ограбления произошла на улице Кошкарбаева в Нур-Султане. Он попытался отобрать сумку у 44-летней женщины, однако получил отпор от прохожего. Проходивший мимо мужчина кинулся на помощь, и грабитель скрылся с места. Очевидцы сообщили о нападении на канал "102".

Злоумышленник не успокоился. Второе преступление он совершил, напав на 13-летнюю девочку и отобрав у нее школьный рюкзак.

На место происшествия были направлены наряды патрульной полиции. В ходе оперативных мероприятий 36-летний подозреваемый был задержан нарядами патрульной полиции недалеко от места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж" УК РК. Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу. пресс-служба ДП города Нур-Султана

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