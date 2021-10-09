Преподаватели столичного университета собрали деньги, чтобы вернуть студента из Афганистана

Файез признается, что едва не сдался. Границы закрыты, визы запрещены, деньги с банкоматов не снимешь. Онлайн-учеба при этом продолжалась, а его проекты даже побеждали в конкурсах. Это и давало магистранту мотивацию, для поисков пути обратно.

Почти 1 миллион тенге собрали преподаватели одного из казахстанских вузов, чтобы вызволить своего студента из Афганистана. Во время каникул он поехал на родину и оказался там именно в тот момент, когда страну захватили талибы, сообщает zakon.kz.

Полтора месяца назад занятия в университете для магистранта из Афганистана уже казались несбыточной мечтой. По иронии судьбы, его обратный билет в Казахстан был куплен на 17 августа. 16-го к власти в стране пришел "Талибан", передает Первый канал "Евразия".

По словам Файеза Наджиба, все магазины и банки сразу закрылись, люди пережили шок и не знали куда идти.

Файеза в Казахстане ждала не только учеба. Здесь его супруга. Год назад он женился на казашке из Костаная.

О непростой ситуации узнали его преподаватели в Назарбаев-университете.

Мы были встревожены из-за Файеза. Когда стали известны подробности произошедшего в Афганистане, мы начали его искать. Но было важно знать – хочет ли он вернуться. После чего стали искать выходы. профессор Высшей школы бизнеса - Nazarbayev University Дженнифер Льюис

Были моменты, когда Файез писал мне в сообщениях, что "здесь взрывы и что находится в Афганистане опасно". Сыграл человеческий фактор. Что надо помочь не просто, как студенту нашему, а как человеку. сотрудник Высшей школы бизнеса - Nazarbayev University Мират Акшалов

Самолеты из Кабула уже не летали. Файез стал искать другие пути. Он провел какое-то время около границы с Узбекистаном, а преподаватели университета пытались сделать ему кратковременную студенческую визу в эту страну. Но очень скоро выяснилось, что таковую для гражданина Афганистана уже не выдадут.

Файез признается, что едва не сдался. Границы закрыты, визы запрещены, деньги с банкоматов не снимешь. Онлайн-учеба при этом продолжалась, а его проекты даже побеждали в конкурсах. Это и давало магистранту мотивацию, для поисков пути обратно.

Прошло три недели, и мы узнали от Файеза, что он ищет деньги на билет из Кабула в Джелалабад. Дженнифер Льюис сразу откликнулась и начала сбор денег среди профессоров и только за день они собрали почти миллион тенге. сотрудник Высшей школы бизнеса - Nazarbayev University Мират Акшалов

В Казахстане Файез должен был быть не позже 1 октября – у него заканчивалась виза. За несколько дней до нужной даты удалось найти билеты. Но план чуть не сорвался. Файеза едва не депортировали из Киева, через который он летел. Полицейским показался подозрительным срок визы. Но обошлось. Через 8 часов его отпустили и 28 сентября Файез Наджиб прибыл в Нур-Султан.

Он очень благодарен своим преподавателям за помощь. Говорит, что, вернувшись в Казахстан, почувствовал, что наконец-то дома. Теперь мечтаем перевезти сюда родных.

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