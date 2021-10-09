Врач рассказал, как нужно питаться зимой

Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания.

По словам врача, в холодное время года около 40 процентов рациона питания должно составлять мясо — его также можно заменить яйцами и рыбой, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, употребление мяса дает человеку энергию, защищает его от потери мышечной ткани и от инфекционных заболеваний.

Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными, - добавил Тяжельников.

Он также объяснил, что такой рацион питания связан с дефицитом в организме солнечного света и тепла, а также необходимостью противостоять вирусам и бактериям.

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