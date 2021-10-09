СМИ узнали о массовых жалобах сотрудников Facebook на компанию

Экс-менеджер по продуктам Facebook обвинила компанию в распространении вызывающего ненависть контента.

Экс-менеджер по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в распространении вызывающего ненависть контента, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фрэнсис Хауген работала в Facebook с 2019 года и успела скопировать десятки тысяч страниц внутренних исследований компании. После увольнения весной 2021 года она отправила анонимные жалобы в федеральные органы США, где обвинила соцсеть в обмане общества. Позже в сенате США она заявила, что компания обеспокоена только собственным ростом, подвергая опасности психическое здоровье молодежи.

Как пишет The Washington Post, до этого некоторые бывшие сотрудники уже выступали публично или даже похищали секретные документы. При этом критика в адрес бывшего работодателя иногда делала их персонами нон грата в технологической отрасли. В то же время многие работники годами наблюдали за тем, что происходит в компании. Они также массово жаловались на политику соцсети на внутреннем форуме Workplace и сообщали о деморализации, связанной с тем, что руководство отвергало многолетние внутренние проекты.

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WP утверждает, что некоторые признавались в деморализации, возникшей после того, как они поверили, что находятся в авангарде защиты людей от ненависти и онлайн-вреда, а потом увидели, как руководство отвергает массу полезных проектов и предложений по теме. По меньшей мере 10 сотрудников из отдела Хауген в Facebook теперь работают в аналогичном подразделении Twitter.

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