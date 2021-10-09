Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 44 случая. Больше всего зараженных выявлено в Алматы (369) и Нур-Султане (294), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 294,

в городе Алматы – 369,

в городе Шымкент – 54,

в Акмолинской области – 77,

в Актюбинской области – 67,

в Алматинской области – 188,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 102,

в Жамбылской области – 39,

в ЗКО – 65,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 165,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 35.

Всего в стране подтвержден 902 061 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 646,

в городе Алматы - 261,

в городе Шымкент - 48,

в Акмолинской области - 105,

в Актюбинской области - 117,

в Алматинской области - 140,

в Атырауской области - 122,

в ВКО - 177,

в Жамбылской области - 47,

в ЗКО - 22,

в Карагандинской области - 173,

в Костанайской области - 83,

в Кызылординской области – 55,

в Мангистауской области - 31,

в Павлодарской области - 269,

в СКО - 61,

в Туркестанской области - 42.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 843 654 человека.

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