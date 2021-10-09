Казахстанский дзюдоист поборется за "бронзу" МЧМ

Аян Байгазы примет участие в схватке за бронзовую медаль молодежного чемпионата мира.

Казахстанский дзюдоист Аян Байгазы примет участие в схватке за бронзовую медаль молодежного чемпионата мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мировой турнир в эти дни принимает Италия.

Байгазы успешно преодолел утешительный раунд в весовой категории до 81 килограмма. Он оказался сильнее француза Эмира Жанфаю.

За "бронзу" он сразится с Эльханом Хаджиевым из Азербайджана.

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