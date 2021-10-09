Грозит ли США дефолт и что будет с долларом и тенге?

Во многих странах действует так называемый потолок долга.

На днях зарубежные СМИ сообщили о том, что один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предупредил клиентов об угрозе первого в истории США дефолта, так как вероятно, что конгресс не решит проблему лимитов госдолга до 18 октября. По информации банка, "утрата полномочий на заимствования представляет реальный риск", но, по оценке экономистов, вероятно, будет краткосрочной. Реально ли это грозит США дефолтом, а также, как может отразиться эта ситуация на экономике Казахстана и курсе тенге – на эти вопросы zakon.kz ответил директор Центра АО “Институт экономических исследований” Куаныш Бейсенгазин.

- Во многих странах действует так называемый потолок долга. Так в Европейском союзе действует потолок в 60% от ВВП. В Евразийском экономическом союзе для стран участниц установлен потолок долга на уровне 50% от ВВП.

В США как такого постоянного, установленного каким-либо документом лимита долга нет. Каждый выпуск долговых обязательств со стороны американского федерального правительства должен был одобряться конгрессом.

В 1917 году Америка вступила в Первую мировую войну, которая легла тяжким бременем на государственный бюджет. Никакой возможности утверждать каждый заем в конгрессе не было, так что было решено установить максимальный потолок допустимой для государства долговой нагрузки.

В последующие 100 лет лимит долга повышался около 100 раз. Задолго до начала пандемии, в 2019 году, на два года был взят мораторий на установление лимита долга, после чего новый лимит должен был быть зафиксирован на уровне 22 трлн. долларов плюс все накопленные с тех пор дополнительные заимствования.

Уже 8 числа текущего месяца сенат США одобрил увеличение потолка государственного долга – его лимит будет повышен на 480 млрд долларов, в результате чего общий размер лимита составит 28,9 трлн долларов, тем самым уже была предотвращена теоретическая возможность дефолта.

По мнению эксперта, возможность дефолта в США очень небольшая.

В случае, если соглашения достичь не удалось бы, то государству, возможно, пришлось бы приостановить работу некоторых государственных служб. Это позволило бы выиграть время и сэкономить деньги, - сказал он.

Также Куаныш Бейсенгазин отметил, что публичные долги составляют примерно три четверти от этого объема. Остальное – технический долг, которым государственные структуры обязаны сами себе.

Поэтому ждать в скором времени дефолт по долговым обязательствам в США не приходится. Соответственно, если дефолта нет, то нет и влияния на Казахстан, - резюмировал он.

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Подготовила Лариса Черненко

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