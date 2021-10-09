Сотрудники посольства США похитили рюкзак у россиянина в кафе

Возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража) УК РФ.

Начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин раскрыл детали похищения сотрудниками посольства США рюкзака у россиянина Дмитрия Корнилова в одном из заведений Москвы, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, подозреваемыми в преступлении оказались три административно-технических сотрудника американского посольства в столице, которые являются также военнослужащими корпуса морской пехоты. Всем им от 21 до 26 лет, сообщает РИА Новости.

Васенин уточнил, что у следствия есть видео того, как они входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком.

Как было установлено, кража произошла 18 сентября в кафе на улице Сретенке. Москвич сразу после обнаружения пропажи сообщил о случившемся в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 158 (Кража) УК РФ.

Сам Дмитрий Корнилов рассказал, что оставил рюкзак с деньгами, техникой и документами под барной стойкой и отлучился "буквально на пять минут".

Позже МВД показало видео, на котором с камер наблюдения видно, как трое молодых молодых людей покидают бар. Также показана финальная точка их маршрута — проходная американской дипмиссии. При этом у одного из них на спине висит пропавшая у москвича вещь.

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