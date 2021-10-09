В Нур-Султане перекроют часть дорог из-за антитеррористических учений

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории средней школы №29 проводится плановое антитеррористическое учение, сообщает zakon.kz.

9 октября 2021 года в период с 8:00 до 13:00 Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории средней школы №29 проводится плановое антитеррористическое учение "Нур-Султан-Антитеррор-2021", - говорится в сообщении.

​Целью мероприятия является отработка практических навыков по пресечению акта терроризма в учреждениях образования. Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Предусмотрены меры ограничения, в т.ч. по движению автотранспорта в районе средней школы №29.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, - отметили в пресс-службе штаба.

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