Полицейский помог оперативно доставить в больницу задыхающегося 10-месячного ребенка

Девочка провела в реанимации 4 часа, прежде чем ее состояние улучшилось.

В Акмолинской области полицейский помог экстренно доставить в больницу 10-месячного ребенка, проглотившего часть игрушки, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в полиции, 7 октября около 20.30 начальник отдела местной полицейской службы ОП Зерендинского района майор полиции Даулетхан Матаев в рамках ОПМ "Участок" проверял работу опорных пунктов и участковых инспекторов.

На 28-м километре автодороги Атбасар-Кокшетау по направлению в областной центр полицейский заметил припаркованную к обочине автомашину марки "ГАЗель", водитель которой был явно чем-то взволнован и озабочен.

Сотрудник полиции остановился, чтобы выяснить, что произошло, мужчина обратился к нему за помощью.

Выяснилось, что в машине находилась 10-месячная малышка, которая нуждалась в срочной медицинской помощи. Девочка проглотила магнитную деталь от игрушки, и она застряла у ребенка в дыхательных путях. Состояние ребенка ухудшалось, ей становилось все труднее и труднее дышать. Растерянные и отчаявшиеся родители пытались самостоятельно доставить девочку в областную детскую больницу. К несчастью, их автомобиль сломался в пути, автомашин, проезжающих на трассе, оказалось крайне мало, а те, что были, не останавливались, - рассказали в полиции.

Не теряя драгоценные минуты, полицейский посадил маму с дочерью в машину, включил проблесковые маячки и доставил женщину с ребенком в областную больницу в течение 15 минут.

Девочка провела в реанимации 4 часа, прежде чем ее состояние улучшилось, и она была переведена в общую палату.

Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции жизни и здоровью малышки в настоящее время ничего не угрожает. Родители девочки, в свою очередь, выразили полицейскому благодарность за оказанную помощь и неравнодушие.

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