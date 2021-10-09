Школы бьют тревогу из-за опасных игр среди детей по сериалу "Игра в кальмара"

Школам приходится рассылать письма родителям, чтобы те не позволяли детям смотреть южнокорейский сериал.

Британские учебные заведения бьют тревогу из-за сериала "Игра в кальмара", который набрал популярность после релиза в Netflix, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Школам приходится рассылать письма родителям, чтобы те не позволяли детям смотреть южнокорейский сериал.

Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что в свою очередь вызывает конфликты, — говорится в заявлении одной из начальных школ.

Многие дети спрашивали разрешения у учителей принять участие в "конкурсах", которые представлены в триллере. В сериале проигравших наказывают жестокой смертью, и этот фактор насторожил руководство учебных заведений.

При этом повторяют кровавые сцены из сериала и бельгийские школьники. Учебное заведение в Facebook обратилось к родителям с призывом не давать детям до 18 лет смотреть ленту. В школе пояснили, что ребята "играют в кальмара" на переменках и избивают проигравших.

Нашумевший по всему миру сериал относится к так называемому поджанру "королевская битва" и изобилует сценами насилия, которые, по мнению руководства школы, представлены весьма реалистично. Также в школе отметили, что в игру по сериалу играют и ученики младших классов.

Южно-корейский веб-сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября и возглавил топ Netflix более чем в 90 странах.

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