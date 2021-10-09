КПО завершила строительство многофункционального дворца культуры

Строительство многофункционального дворца культуры было завершено за два года.

"Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) объявила об успешном завершении строительства многофункционального дворца культуры в городе Уральске, реализованного в рамках программы компании по развитию социальной инфраструктуры региона, сообщает zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, аким ЗКО Гали Искалиев, руководство КПО, представители подрядных организаций и общественности города, видные деятели казахстанской культуры.

Строительство многофункционального дворца культуры было завершено за два года. Общий объем капиталовложений КПО в проект составил более $24 миллионов долларов США. Главным подрядчиком выступила уральская компания "ТОО "Альтаир".

Генеральный директор КПО Джанкарло Рую отметил, что компания КПО активно вовлечена в реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области.

Мы стремимся максимально использовать потенциал Карачаганака для развития Приуралья и повышения благосостояния его жителей. Монументальное здание нового дворца культуры символизирует результат плодотворного и крепкого сотрудничества, установившегося между КПО и местным сообществом. Его открытие является достойным подарком в канун 30-летия Независимости Республики, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помог КПО в реализации этого важного проекта, - сказал Джанкарло Рую.

Дворец культуры представляет собой трехэтажное здание в классическом стиле, состоящее из семи блоков. Классический архитектурный облик придают колонный ряд, пилястры, карнизы, широкие лестничные спуски с применением сложных лепных элементов. Общая площадь здания составляет 20 тысяч квадратных метров.

В нем также предусмотрена зона для досуговой деятельности включая помещения для занятий изобразительным искусством, техническим творчеством, художественными промыслами и ремеслами. Просторные залы дворца станут местом проведения детских праздников и вернисажей.

К открытию КПО совместно с Посольствами Италии и Королевства Нидерландов организовала выставку современных итальянских и голландских художников и скульпторов. В рамках проекта также было проведено благоустройство прилегающей территории.

Новый объект стал настоящим украшением площади Первого Президента, органично дополняя архитектурный облик города Уральска.

Мы, жители города, рады видеть, как расцветает областной центр в последние годы. Столь прекрасного и большого дворца культуры у нас никогда не было, мы ждали его с нетерпением, а теперь наша мечта осуществилась, чему мы безмерно рады и благодарны КПО за столь весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры региона, - отметила заслуженный педагог г. Уральска, Халила Нурмуханова.

За два последних десятилетия освоения Карачаганакского месторождения на средства КПО на территории Западно-Казахстанской области проложены сотни километров новых дорог, построены десятки школ, больниц, спортивных и культурных объектов.

Общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры в Западно-Казахстанской области превысила 449 миллионов долларов США. Перечень приоритетных объектов определяет руководство ЗКО, при этом КПО несет ответственность за заключение контрактов, исполнение работ и полную реализацию проектов. На всех стадиях строительства привлекаются только местные подрядные организации.

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