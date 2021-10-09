В Казахстане выросли цены на социально значимые продтовары и ГСМ

Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания и ГСМ.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и горюче-смазочные материалы (ГСМ), сообщает zakon.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, вице-министр энергетики Асет Магауов, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г.Нур-Султан Алтай Кульгинов, Актюбинской области Ондасын Оразалин, Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Карагандинской области Женис Касымбек и др.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание яиц на 2,7%. Наибольший рост цен на яица зафиксирован в Мангистауской (21,8%), Восточно-Казахстанской (16,6%) и Актюбинской (12,1%) областях.

В рамках "оборотной схемы" в регионах закуплено 167,7 тыс. тонн социально значимых товаров. Больше всего сформированы запасы хлеба (41 тыс. тонн), картофеля, муки и сахара (71,6 тыс. тонн). Будет увеличено финансирование на закуп подсолнечного масла, гречки, говядины и капусты.

В целях недопущения роста цен на хлеб до конца 2021 года будут осуществлены интервенции из региональных стабфондов, а в последующем – путем приобретения удешевленной пшеницы у АО "НК "Продкорпорация". Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении государственных органов.

Для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, с апреля т.г. прекращен экспорт дизельного топлива, перенесен плановый ремонт на Атырауском НПЗ на 2022 год, с 1 сентября по 5 октября т.г. импортировано 55,9 тыс. тонн дизтоплива из РФ и приняты другие меры. Перенос сроков начала ремонта комплекса первичной переработки нефти Павлодарского нефтехимического завода с 1 на 9 октября позволил произвести дополнительно 30 тыс. тонн дизтоплива. Завершение ремонтных работ запланировано на 4 ноября т.г.

С начала года в стране произведено 78 млн тонн угля. Согласно Плану потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения, на 2021-2022 годы объем потребления составит порядка 9,2 млн тонн, из них 2,8 млн тонн – коммунально-бытовой сектор, 6,4 млн тонн – население. На сегодня акиматами завезено 7,5 млн тонн угля, что обеспечит 93,1% потребностей коммунально-бытового сектора и 76% – населения.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции выявило 16 фактов превышения торговой надбавки по 87 товарным позициям в г. Шымкент и Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Актюбинской и Жамбылской областях.

В рамках антимонопольного контроля на рынке дизельного топлива ранее было вынесено 19 уведомлений о снижении цен. Начата проверка нефтебаз, оптовых и розничных поставщиков на предмет обоснованности ограничения реализации дизтоплива и возможного его вывоза за пределы РК.

Премьер-министр поручил акимам регионов активизировать работу по наполнению стабилизационных фондов продовольствием и выделению средств на "оборотную" схему, принять незамедлительные меры по фактам нарушения торговой надбавки субъектами торговли, обеспечить бесперебойность поставок угля для нужд населения и коммунально-бытового сектора.

Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

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