Водитель Camry насмерть сбил женщину в центре Актау

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Женщину сбили на нерегулируемым пешеходном переходе.
Водитель Toyota Camry насмерть сбил женщину в центре города Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.
По информации полиции, трагедия произошла на нерегулируемым пешеходном переходе напротив ЗАГСа в 14 микрорайоне. Женщину сбил водитель автомобиля Toyota Camry.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Ведется расследование.
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