Водитель Camry насмерть сбил женщину в центре Актау

Женщину сбили на нерегулируемым пешеходном переходе.

Водитель Toyota Camry насмерть сбил женщину в центре города Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

По информации полиции, трагедия произошла на нерегулируемым пешеходном переходе напротив ЗАГСа в 14 микрорайоне. Женщину сбил водитель автомобиля Toyota Camry.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ведется расследование.

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