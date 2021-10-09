Саакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу с жалобой

Экс-президент Грузии пожаловался международному сообществу на то, что ему не назначают судебные слушания.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Обращение он опубликовал в Facebook.

Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, "которые никто в мире не признает", а также ордера на арест по двум незавершенным делам.

В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили, — написал бывший президент.

Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 1 октября, в тот же день его задержали в одном из спальных районов Тбилиси. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.

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