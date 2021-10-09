Вратарь "Барыса" признан игроком дня в КХЛ

Йони Ортио стал главным героем матча против СКА.

Вратарь "Барыса" Йони Ортио стал главным героем вчерашнего матча против СКА, сообщает zakon.kz.

Он отразил все 24 броска по своим воротам и помог своей команде одержать историческую первую "сухую" победу над клубом из Санкт-Петербурга. Это второй подряд шатаут Йони Ортио, пишет Национальный олимпийский комитет.

Напомним, ранее он засушил матч против "Авангарда" (1:0).

Голкипер столичного клуба получил 48 процентов голосов болельщиков и был признан игроком дня в КХЛ.

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