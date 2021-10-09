Тело мужчины нашли среди труб в Актау

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Личность погибшего пока не установлена.
Рядом с проезжей частью в проеме рядом с канализацией обнаружен мертвый мужчина, передает zakon.kz.
Сообщение о трупе мужчины в 8 микрорайоне за заправкой Qazaq Oil поступило на пульт оператора "102" утром 5 октября в 09:29, - пишет "Лада".
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
На теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Личность погибшего пока не установлена.
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