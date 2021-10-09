Тело мужчины нашли среди труб в Актау

Личность погибшего пока не установлена.

Рядом с проезжей частью в проеме рядом с канализацией обнаружен мертвый мужчина, передает zakon.kz.

Сообщение о трупе мужчины в 8 микрорайоне за заправкой Qazaq Oil поступило на пульт оператора "102" утром 5 октября в 09:29, - пишет "Лада".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Личность погибшего пока не установлена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!