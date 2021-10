Первый президент Ирана умер во Франции

Находясь во Франции, экс-президент продолжал свои усилия в поддержку демократического общества в Иране.

Абольхасан Банисадр, ставший первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран в 1980 году, умер в Париже в возрасте 88 лет, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Абольхасан Банисадр умер в субботу в больнице Сальпетриер после продолжительной болезни, - говорится в сообщении.

Банисадр родился в провинции Хамадан в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Получил образование в Тегеранском университете, сначала на теологическом, затем на юридическом факультете.

Он стал первым демократически избранным президентом Ирана после Исламской революции 1979 года. Он занимал впервые учрежденный в республике пост президента 17 месяцев с февраля 1980 года. 21 июня 1981 года Меджлис (парламент) Ирана вынес Банисадру импичмент "за деятельность, направленную против мусульманского духовенства". Его отставка была вызвана разногласиями с верховным лидером Ирана аятоллой Хомейни.

После импичмента Банисадр был тайно переправлен во Францию, где ему было предоставлено политическое убежище. С 1984 года он проживал в парижском пригороде Версале на вилле, охраняемой полицией.

Находясь во Франции, экс-президент продолжал свои усилия в поддержку демократического общества в Иране, работал над статьями. В 1991 году Банисадр опубликовал книгу "Моя очередь говорить: Иран, революция и секретные сделки с США" ("My Turn to Speak: Iran, the Revolution and Secret Deals with the U.S."), в которой рассказал о секретных сделках иранских руководителей с кандидатом в президенты США республиканцем Рональдом Рейганом о продлении кризиса с заложниками в Иране до президентских выборов в ноябре 1980 года.

