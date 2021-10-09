Оперативно-тактические учения прошли в Жамбылской области

Отрабатывалась слаженность действий органов в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

На территории учебно-тренировочного полигона имени Халық Қаһарманы Газиза Байтасова прошли оперативно-тактические учения под руководством регионального оперативного штаба с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает zakon.kz

В ходе учений, в которых были задействованы сотрудники департаментов полиции, чрезвычайных ситуации, национальной безопасности, военнослужащие РгК "Юг", военнослужащие Национальной гвардии РК, отрабатывалась слаженность действий органов в случае возникновения чрезвычайных происшествий, - рассказали в пресс-службе акима региона.

Всего было задействовано 2088 сотрудников, 70 единиц техники.

Цель учений – усилить взаимодействие государственных органов, повышение сил и готовности оперативного штаба к угрозам при чрезвычайных ситуациях, отработать алгоритм действий, выполнение плана всеми государственными органами по предупреждению ЧС.

Как уточняется, в результате слаженных действий всех органов предусмотренные на учениях задачи выполнены в полном объеме.

Глава региона поблагодарил всех сотрудников за активное участие и высоко оценил итоги учений.

Будущее и развитие любого государства зависит от уровня обороноспособности страны, обеспечения безопасности жителей. Задача всех государственных органов - сделать так, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, чтобы их дети спокойно ходили в детский сад и школу. С этой целью были проведены сегодняшние оперативно-тактические учения. Нам нужно усилить взаимодействие всех государственных органов. Важно быть готовым к любым ситуациям. Итоги учений показали, что общая подготовка неплохая. Необходимо как можно чаще, используя различные тактики, проводить такие мероприятия. В соответствии с установленным алгоритмом, в случае возникновения ЧС, необходимо работать вместе быстро и эффективно. Местными исполнительными органами создаются необходимые условия для укрепления материально-технической базы, и работа в этом направлении будет продолжена. От имени руководства региона, оперативного штаба хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в сегодняшнем мероприятии. Несмотря на непогоду, цель учений достигнута, задачи выполнены, - сказал аким области.

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