Ученые выяснили причину позднего появления зубов мудрости

Были созданы 3D-модели черепов 21 примата на протяжении всего периода их роста.

Исследователи из университета штата Аризона выяснили, что время появления моляров у человека определяется соотношением между ростом челюстей и изменением положения жевательных мышц и челюстных суставов, передает zakon.kz.

Три моляра - служащих для перетирания пищи больших коренных зуба - вырастают в шесть, 12 и 18 лет. Так называемые зубы мудрости появляются у человека относительно поздно по сравнению с другими приматами: для сравнения, у наших ближайших родственников, шимпанзе, они вырастают в три, шесть и 12 лет соответственно, - пишет lenta.ru.

Исследователи создали 3D-модели черепов 21 примата на протяжении всего периода их роста. Приняв во внимание скорость роста челюстей, исследователи показали, что появление каждого моляра обуславливается чрезвычайно точным соотношением места и времени - он должен появиться так, чтобы не мешать работе параллельно растущих височно-нижнечелюстных суставов. Если зуб вырастает "не по расписанию", то при жевании он будет наносить урон челюстному суставу и тем самым нарушать работу всего жевательного аппарата. Кроме того, выяснилось, что появление моляров зависит от начала и продолжительности роста челюстей, которое у приматов зависит от продолжительности жизни.

Позднее появление моляров у человека, таким образом, является совокупностью трех составляющих: медленного роста, коротких челюстей и сплюснутого лица. Видам с более длинными челюстями необходимо меньше времени на то, чтобы развить подходящую структуру зубов.

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