Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине в отборе к чемпионату мира

Следующий матч казахстанская сборная проведет 12 октября.

Сборная Казахстана по футболу провела очередной матч в рамках отборочного этапа к чемпионату миру-2022, передает zakon.kz.

Соперником казахстанских футболистов стали представители Боснии и Герцеговины, которые и открыли счет в этом матче на 25-й минуте первого тайма, отличился Смаил Превляк. Этот же футболист оформил дубль к 69-й минуте второго тайма. Результат 2:0 остался неизменным до финального свистка арбитра.

Казахстан после шести игр в подгруппе D с тремя поражениями идет на последней строчке, в активе всего три очка. Боснийцы после победы над Казахстаном с четвертого места поднялись на второе. А лидируют в турнирной таблице французы, которые 10 октября сыграют в финале Лиги наций УЕФА.

Следующий матч казахстанская сборная проведет 12 октября. У себя дома она встретится с футболистами Финляндии. Начало матча - в 20:00.

Куандык Шынасилов

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