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Водитель и пассажирка погибли в результате автоаварии в Уральске

Фото: пресс-служба ДП ЗКО. 9 октября 2021, 22:22

Мужчине было 36 лет, девушке - 21 год.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции, передает zakon.kz.

9 октября примерно в 16:15 в Уральске по проспекту Абая напротив дома 246 (район Тойота центра) произошло жуткое ДТП с участием автомашин "Лада Приора" и Mercedes, в результате которого два человека (водитель и пассажир автомашины "Лада Приора", мужчина 1985 г.р и женщина 2000 г.р. ), к сожалению, скончались на месте, - написала пресс-служба ДП ЗКО в Instagram.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.

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