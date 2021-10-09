Новый дворец культуры открылся в Уральске

Стоимость строительства – около 9,5 млрд тенге.

В честь празднования 30-летия Независимости Казахстана в рамках программы "Рухани жаңғыру" в Уральске состоялось открытие дворца культуры "Атамекен", передает zakon.kz.

На сегодня новый дворец культуры является самым большим административным зданием в регионе. 20 тыс. кв. м, семь блоков, зрительный зал на 1120 посадочных мест, огромная сцена, вращающаяся на 360 градусов, оркестровая ниша в 400 кв. м, великолепный холл с огромной сверкающей люстрой, конференц-залы, бесчисленное количество комнат – дворец культуры поразил своим великолепием, изысканной красотой и масштабами неискушенную публику Приуралья.

Двери трехэтажного здания с колоннами в стиле "ампир", построенного на площади первого президента РК, распахнулись для гостей и жителей областного центра 8 октября. В торжественном открытии очага культуры приняли участие администрация области и города, приглашенные гости мероприятия. На церемонию открытия приехал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Отрадно, что за годы независимости в регионе построено немало учреждений культуры, музеи, театры, несущие духовное начало для каждого гражданина. Без развитой культурной жизни у государства нет будущего. Именно культура несет прогресс в стране и является основой нравственно-духовного становления личности. Грандиозное здание нового дворца культуры поднимает дух, патриотизм, вызывает восхищение и гордость за родную землю. Пусть он станет одним из любимых мест отдыха для населения, – сказал он.

Дворец культуры был построен за счет социальных инвестиций компании КПО б.в. Стоимость строительства – около 9,5 млрд тенге. Генеральный подрядчик – западноказахстанская компания ТОО "Альтаир".

Для участников мероприятия прошла выставка картин известных художников области и произведений зарубежных мастеров живописи с Италии, Нидерландов. В одном из залов состоялся онлайн мастер-класс игры на домбре для детей из Америки с участием председателя Союза домбристов РК Аскара Кенжегалиева. Областной историко-краеведческий музей организовал во дворце выставку-презентацию своих лучших экспонатов. В честь открытия нового очага культуры прошел концерт в исполнении оркестра казахских народных инструментов имени Даулеткерея, под управлением известного дирижера Еркина Нурымбетова, и других творческих коллективов Приуралья, с участием казахстанских звезд, а также артистов из Узбекистана, Татарстана.

Камила Талгат

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