Российского актера насмерть придавила декорация во время спектакля

Трагедия произошла в Большом театре.

Декорация насмерть придавила актера Евгения Кулеша на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера, - сказал собеседник агентства. - Его пытались реанимировать, однако спасти актера не удалось.

Спектакль в Большом театре отменили после ЧП, отметил собеседник агентства.

Опера "Садко" в субботу отменена в связи с происшествием - падением декораций на актера, - сказал он.

На месте работают полицейские и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что им информация о происшествии не поступала.

Погибший артист театра Евгений Кулеш - 1983 года рождения, уточнил источник в правоохранительных органах. В опере "Садко" он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед - к зрителям.

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