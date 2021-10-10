Чем могут болеть дети курильщиков

Проба табака и алкоголя в раннем возрасте значительно повышают риск злоупотреблений ими в дальнейшем.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, чем могут болеть дети курящих родителей. По его словам, они болеют чаще и разнообразнее, чем в некурящей семье, передает zakon.kz.

Каждый раз, когда взрослый, например, курит в присутствии несовершеннолетнего, он увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, лор-болезней. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья, - приводит rg.ru слова специалиста.

Также чиновник напомнил о том, что проба табака и алкоголя в раннем возрасте значительно повышают риск злоупотреблений ими в дальнейшем.

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