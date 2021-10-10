В США новая теория: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году

Образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.

Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, вирус может совершать "эволюционные скачки" и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека.

Как уточняется, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев. Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки, - цитирует издание исполнительного директора организации.

Латэм отметил, что в районе шахты фиксировали множество разнообразных коронавирусов, также ученым известно, что некоторые рабочие долгое время провели в больнице.

Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов, - заключил Латэм.

Образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.

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