"Казахстан, алга": UFC отреагировал на яркую победу Марии Агаповой

Мария Агапова (9-2) провела свой третий бой в UFC.

Казахстанская спортсменка Мария Агапова (9-2) провела свой третий бой в UFC — она выступила на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 194 в Лас-Вегасе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ее соперницей была колумбийка Сабина Масо (9-2) по прозвищу "Колумбийская королева". Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Агаповой сабмишном в третьем раунде.

Таким образом, Мария Агапова одержала десятую победу в своей профессиональной карьере, а Сабина Масо потерпела третье поражение.

Instagram-аккаунт UFC Russia прокомментировал досрочную победу казахстанки Марии Агаповой.

Казахстан, алга! Мария Агапова одерживает вторую победу в октагоне! — пишет UFC Russia.

Первую победу Агапова одержала в июне 2020 года, когда победила сабмишном в первом раунде американку Ханну Сайферс (10-7). После этого Мария проиграла нокаутом во втором раунде американке Шейне Добсон (4-5). Что касается боя с Сабиной Масо, то в нем Мария Агапова победила досрочно — удушающим приемом в третьем раунде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!