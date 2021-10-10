Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 903 тысячи

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 октября 2021 года. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 77 зараженных меньше. Так, в Алматинской области за день уменьшилось количество больных на 39 человек, в Алматы - на 25. Лишь в Актюбинской области зафиксирован незначительный прирост (+21), сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 903 924 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀
В Казахстане 2358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 846 012 человек от COVID-19.
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