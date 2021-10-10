Канцлер Австрии объявил об уходе с поста из-за обвинения в коррупции

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг будет временно исполнять его обязанности.

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке в ходе пресс-конференции 9 октября, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Курц объявил, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост. Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

По словам Себастьяна Курца, выдвинутые против него "обвинения [в коррупции] - ложные", однако партнер по правительственной коалиции - партия "Зеленые" - настроился против него.

Временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП). Уходя с поста канцлера, он займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.

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