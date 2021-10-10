Россия и Китай забрали из Афганистана американскую технику - Трамп

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил Трамп.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уже разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом республиканец заявил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова.

Трамп пояснил, что речь идет о машинах Apache. По его мнению, изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты, Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов.

По данным экс-президента, Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.

Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана.

Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают, — отметил Трамп.

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