Россия и Китай забрали из Афганистана американскую технику - Трамп

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Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уже разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом республиканец заявил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова.
Трамп пояснил, что речь идет о машинах Apache. По его мнению, изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты, Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов.
По данным экс-президента, Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.
Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана.
Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают, — отметил Трамп.
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