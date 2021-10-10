Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона мира

Фьюри заплакал после победы нокаутом над Уайлдером.

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе прошел главный бой вечера, в котором сразились британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фьюри ставил на кон свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но не прошел всю дистанцию. Победу в итоге праздновал Фьюри нокаутом в 11-м раунде. Стоит отметить, что до этого бойцы по два раза побывали в нокдауне. Таким образом, Тайсон выиграл 31-й бой в профессионалах, а Уайлдер потерпел второе поражение в карьере.

Сразу после завершения поединка Фьюри не смог сдержать эмоций и заплакал прямо у ринга.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксер нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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