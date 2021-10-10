Четверо взрослых и один ребенок погибли в ДТП в ВКО

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Ночью в Восточном Казахстане произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

10 октября около 01:00 45-летний водитель автомобиля LADA, следуя по направлению из села Карауыл в село Саржал Абайского района, на 152 км участка дороги, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто, - говорится в сообщении Департамента полиции ВКО.

В результате аварии водитель и четверо его пассажиров возрастом 39, 36 и 35 лет, включая полуторагодовалого ребенка, от повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия и проведены необходимые судебные экспертизы.

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