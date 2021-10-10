Названы пять знаков зодиака, представителей которых ждет большая любовь в октябре

По словам астрологов, этому поспособствует транзит Венеры.

Астрологи отметили примечательное событие, которые произошло 7 октября, - Венера вошла в знак Стрельца, сообщает zakon.kz.

Звездочеты считают, что такое расположение планет дает много перспектив тем, кто любит узнавать что-то новое, в том числе и тем, кто не боится новых встреч и знакомств, которые в этот период могут перерасти в нечто большое.

У Овнов, как сообщает портал "Астромередиан", наступает время, наполненное таинством и интимностью. Личные отношения для многих Овнов сейчас выходят на первый план, в отличие от многих других знаков зодиака. Так что Овны первые в списке тех, кто может рассчитывать на большое чувство.

Представители Близнецов скорее всего в октябре должны ждать не новых встреч, а окончательного укрепления отношений с существующим партнером. Астрологи говорят, что октябрь для Близнецов - лучший период, чтобы принять решение о свадьбе. Ну а те Близнецы, кто уже имеет семью, возможно переедут в октябре в новый дом или квартиру или по крайней мере вплотную подойдут к решению этого вопроса.

А вот Ракам транзит Венеры как раз принесет новые знакомства и радость от общения. Особенно может повезти тем Ракам, кто вдруг в октябре сорвется в отпуск. Там может закрутиться вовсе не курортный, а самый настоящий серьезный роман.

У Дев появляется отличный шанс завершить период неопределенности и недопонимания в отношениях. Ситуация, наконец, наладится и наступит долгожданная гармония. При этом благоприятный период продлится довольно долго.

У Стрельцов наладятся отношения с родными. Вы будете чувствовать спокойствие рядом с близкими людьми. Это придаст уверенности и пробудит интерес к поиску пары.

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