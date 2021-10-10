Казахстанский боксер выиграл дебютный бой в США

Темирлан Раимкулов одержал третью победу в профессиональной карьере.

В Филадельфии состоялся вечер бокса, в рамках которого свой дебютный бой в США провел казахстанский боксер Темирлан Раимкулов (2-1-2, 0 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Раимкулова выступил американец Джадон Эрвин (1-0, 0 КО). Поединок в среднем весе был рассчитан на четыре раунда и прошел в итоге всю дистанцию. Победа досталась казахстанцу после единогласного решения судей (трижды по 39-37).

Таким образом, Раимкулов одержал третью победу в профи, а его оппонент потерпел первое поражение в карьере.

Стоит отметить, что для Раимкулова минувший поединок стал первым с 2019 года, когда он уступил шведу Шади Гамхуру (12-0, 9 КО) техническим решением судей в российском Геленджике.

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