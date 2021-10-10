В СКО прошла конференция с участием ведущих ученых о роли Алашорды в истории региона

Гани Ныгыметов подчеркнул, что "долг сегодняшних поколений полностью реабилитировать тех, кто в свое время оказались жертвами советской тоталитарной административно-командной системы.

В селе Пресновка Жамбылского района СКО под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также в рамках исполнения Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева "О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий" прошла Международная научно-теоретическая конференция "Солтүстік Қазақстан және Алаш құндылығы", сообщает zakon.kz.

Место проведения конференции было выбрано не случайно. Именно здесь - в Жамбылском районе в 1918 году в поселении известного казахского мецената Әлти би состоялось историческое собрание алашординцев во главе с членом Центрального комитета Алашорды Міржақып Дулатұлы. На том собрании присутствовали Ережеп Итбаев, Айдархан Тұрлыбаев из Омского областного комитета Алашорды, члены Петропавловского уездного комитета Алашорды - Салмақбай Күсемісов, Жұмағали Тілеулин, представитель Кокшетауского уездного комитета - Ерқосай Мұқышев. Всего более ста алашордынцев приняли участие в том историческом мероприятии.

Открывая конференцию, заместитель акима СКО Гани Ныгыметов подчеркнул, что "долг сегодняшних поколений полностью реабилитировать тех, кто в свое время оказались жертвами советской тоталитарной административно-командной системы. В числе таких невинных жертв - трагическая судьба деятелей Алаш".

Алашское движение - одна из ярчайших страниц истории нашего Отечества. Великое мужество, стремление к независимости, высокие идеалы самоотверженного служения своему народу являются особым примером для всех нас. Наш общий долг донести до нынешних и будущих поколений историческую роль таких великих личностей, как деятели Алаш, – отметил Ныгыметов.

В научно-практической конференции приняли участие Жандарбек Мәлібекұлы - автор Государственного Герба Республики Казахстан, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева; Өмірзақ Озғанбай - государственный и общественный деятель, академик Академии наук Высшей школы РК, доктор исторических наук, профессор; Абай Тасбулатов - экс-депутат Мажилиса Парламента РК, генерал-лейтенант, доктор исторических наук, профессор; Сауле Таикешева - председатель представительства Международного общества "Қазақ тілі" в Оренбурге, лауреат республиканского конкурса "Тіл жанашыры" (Российская Федерация); Мәмбет Қойгелдиев - директор научно-исследовательского центра при Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор; Сабыр Қасымов - президент республиканского общественного фонда "Қаһармандар", заслуженный деятель РК, член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, кандидат юридических наук; Виктор Козодой - доктор исторических наук, профессор (Российская Федерация); Диқан Қамзабекұлы - проректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, академик НАН РК, доктор филологических наук, профессор; Зарқын Тайшыбай - профессор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, академик Академии наук Высшей школы РК, кандидат филологических наук;

Серік Негімов - профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор филологических наук; Аяған Бүркітбай - заместитель директора Института истории государства МОН РК, академик Международной академии исторических наук, почетный академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор; Татьяна Тугай – доцент Оренбургского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук (Российская Федерация); Еркін Әбіл - директор Института истории государства МОН РК, доктор исторических наук, профессор; Жумагул Байдилдеев - доцент Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, кандидат исторических наук (Кыргызская Республика); Сұлтан Хан Жүсіп - директор НИИ "Алаш", кандидат филологических наук; Орхан Сойлемез - профессор университета Кастамону, доктор наук (Турецкая Республика); Зиябек Қабылдинов - директор Института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова МОН РК, член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор.

В ходе международной конференции были широко обсуждены вопросы сохранения территориальной целостности государства, научные изыскания о наследии великих личностей в отечественной истории, об исторической и созидательной роли деятелей Алашорды на пути достижения независимости и укрепления государственности Казахстана.

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