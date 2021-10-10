Подачу горячей воды и отопления возобновят после восстановления газоснабжения котельных.

Город Костанай почти на неделю останется без отопления и горячей воды, сообщает zakon.kz.

Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Карталы-Рудный" поставка газа будет полностью прекращена с 12 по 17 октября, - говорится в сообщении.

Подачу горячей воды и отопления возобновят после восстановления газоснабжения котельных.

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