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Подачу горячей воды и отопления возобновят после восстановления газоснабжения котельных.
Город Костанай почти на неделю останется без отопления и горячей воды, сообщает zakon.kz.
Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Карталы-Рудный" поставка газа будет полностью прекращена с 12 по 17 октября, - говорится в сообщении.
Подачу горячей воды и отопления возобновят после восстановления газоснабжения котельных.
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