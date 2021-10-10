Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Туркестанской области

Легковушка столкнулась с четырьмя лошадьми.

Пассажиров и водителя доставили в больницу с различными травмами, передает zakon.kz.

ДТП произошло 3 октября в 5:45 на 612 км автодороги Западная Европа-Западный Китай на территории Тюлькубасского района. Автомашина Toyota Alphard столкнулась с четырьмя лошадьми. В результате ДТП пятерых пассажиров и водителя доставили в больницу с различными травмами, - рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Троим оказали медицинскую помощь, двое еще проходят лечение в медучреждении.

Выясняются все обстоятельства ДТП.

Погибших нет.

Полицейские Тюлькубасского района разыскивают хозяев лошадей.

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