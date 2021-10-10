ВОЗ: Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с COVID-19

Улучшению эпидемиологической ситуации способствует то, что в некоторых частях мира вакцинировано подавляющее большинство населения.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила о том, что человечество преодолело больше половины пути в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

Однако, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные трудности, поэтому преждевременно делать прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19.

Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута. Но не исключено, что нам предстоит преодолеть очередную неожиданную гору, - приводит lenta.ru слова Сваминатан, имея в виду препятствия на пути в борьбе с COVID-19.

Она добавила, что для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможное появление новых вариантов штаммов коронавируса.

Сваминатан подчеркнула, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует то, что в некоторых частях мира вакцинировано подавляющее большинство населения, от 70 до 80%, однако в других частях мира, например в Африке, полностью иммунизированы менее четырех процентов.

Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов (COVID-19). Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире. Бустерные дозы можно рассматривать только тогда, когда все были должным образом вакцинированы, - заключила она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!