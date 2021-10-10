Ксения Собчак получила сотрясение мозга в страшной аварии под Адлером

Помимо этого телеведущая объяснила, почему сразу уехала с места ДТП.

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала аварию со смертельным исходом в Сочи, передает zakon.kz.

По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду, - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Также она уточнила, что не заставляла водителя ехать быстрее.

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда, - написала Собчак.

Помимо этого телеведущая объяснила, почему сразу уехала с места ДТП.

У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение, - уточнила телеведущая.

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