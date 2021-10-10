"Ак барс" остановил победное шествие "Барыса"

Следующую игру столичные хоккеисты проводят 13 октября на выезде.

10 октября хоккейный клуб "Барыс" в рамках регулярного сезона КХЛ принимал на своем льду казанский "Ак Барс", передает zakon.kz.

Ко встрече с гостями столичные хоккеисты подошли в хорошем настроении, обыграв у себя дома два ведущих российских клуба – "Авангард" и "СКА". Также они улучшили турнирное положение на Востоке.

Но победному движению "Барыса" помешал "Ак Барс", тоже одна из авторитетных дружин КХЛ. Казанцы выглядели очень уверенно на "Барыс Арене" и выиграли у хозяев с крупным счетом – 6:3.

Уже в самом начале матча гости сразу заявили о себе, они вели к шестой минуте – 2:0, отличились Кристиан Хенкель и Дмитрий Кагарлицкий. "Барыс" через мгновение сократил отставание, шайба в активе Якоба Берглунда.

Начало второго периода снова осталось за казанцами, и они практически решили исход данного поединка, забивая шайбы одну за другой. Точными бросками отметились Николай Коваленко, Кирилл Панюков, Данис Зарипов и Дмитрий Кагарлицкий. На четыре гола казахстанцы ответили только одним, отметился Валерий Орехов.

В третьем периоде "Барыс" немного сократил разницу в счете, забив с помощью Егора Шалапова.

Итог – 3:6, "Барыс" проигрывает восьмую игру в новом сезоне.

Следующую игру столичные хоккеисты проведут 13 октября на выезде с "Авангардом".

Куандык Шынасилов

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